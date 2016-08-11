Dursun Özbek'ten Mehmet Topal itirafı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NEF ile yapılan sponsorluk anlaşması nedeniyle yapılan lansmanda spor medyasının müdür ve yazarlarını ağırladı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbette bulunan Özbek, yeni spor salonu ve Riva ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Türk Telekom Arena’nın yanına salon inşaatına yakında başlayacaklarını belirten Özbek, “Biz 13 bin kişilik bir salon yapmak istiyorduk. Ancak Cumhurbaşkanımız arayarak, ’15 bin kişilik salon yapın’ dedi. Bu yüzden projeyi değiştirdik ve büyütüyoruz. Cendere yolu yapılıyor. Vadi İstanbul’dan füniküler yapılacak. Metro hizmete girecek. Stadımız daha sosyal ve taraftarımızla, halkla iç içe bir duruma gelecek” dedi.



“GENEL KURULA TAAHHÜT VERDİK”



Riva arazisi ile ilgili sorulan sorulara da Özbek şu cevabı verdi:



“Florya ve Riva’da Emlak Konut’la protokol var. Devlet kurumu başarılı bir marka. Genel kurula götürmeden komisyon kurduk. Komisyon ön protokol üzerinden çalışma yapıyor. Riva’yı neden almışız? Selahattin abi niye almış? Bir gün gelir, inşaat yapılır, para kazanırız diye. Genel kuruldan iznimiz var. Bu işin sahibi sizsiniz, mal sahibi sizsizin demişiz ama yine de genel kurula götüreceğiz. Ekim gibi genel kurul olur.



Komisyona ben katılmıyorum, Doğan Hasol başkan. Detayları verdik, önlerinde duruyor. İçlerinde mimar, şehir plancısı, inşaatçı var. Finansal durumumuz ortada. Otel yapıyoruz ama yeterli değil. Riva için benden önceki iki başkan da genel kuruldan onay almış. Polat, inşaat ruhsatı da almış. Aysal da temel atmış inşaat izninin devam edebilmesi için. Genel kurula taahhüt verdik.



Riva’dan kazanacağımız para ile banka borçlarını kapatmakta kullanacağız. Kar paylaşımı var. Biz her yıl 120 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu sene vergi borcumuzu çıkarırsak konsolide olarak 59 milyon TL zarar etmişiz. Bu faizi ödemesem, yarıya indirsem kara bile geçerim. Cendere içindeyiz. 5 senede bir Riva elimizden kayıp gidiyor. Kar paylaşımı olduğu için para akacak kulübe.



Büyükçekmece’de arazimiz var. Gitmeyi düşünüyoruz ama imarı yok. Çivi bile çakmama izin vermezsen nasıl taşınırım. Taşınabilmem için prefabrik konaklama ver ki geleyim.”



“FUTBOL TAKIMI İYİ DURUMDA”



Futbol takımının geçen yıla göre çok çok daha iyi bir duruma geldiğini söyleyen Dursun Özbek, “Yine de bu konuda benim değil, futbolcuların sahada konuşması gerekir” dedi ve şunları ekledi:



“Bir şey söyleyemem. 2-3 hafta geçsin şöyle takımları bir göreyim, o zaman şampiyonluk şansımızı söyleyebilirim. Tolga’dan patlama bekliyorum. Diğerleri zaten belli. Tolga’yı duruşuyla, fiziğiyle göreceksiniz bu sene patlama yapacak, herkes hayranlıkla izleyecek.”



“MEHMET TOPAL KULÜBÜYLE ANLAŞMASA TRANSFER YAPARDIK”



Galatasaray Başkanı, Mehmet Topal ile transfer döneminde temasa geçtiklerini ancak kulübüyle anlaşmaması halinde devreye gireceklerini vurguladı ve şöyle konuştu.:

“Biz rakibimiz fiyat artırsın diye yüklenme amacında değildik. Mehmet Topal centilmen, efendi bir sporcu. Kulübü ile anlaşamasaydı Galatasaray’a transfer etmek isterdik. Melo artık gündemimizde yok. O bölgeye transfer yaparsak daha genç oyuncu almayı planlıyoruz.”



“4 BÜYÜK BAŞKAN ARASINDA BARIŞ OLMALI”



Galatasaray Başkanı Özbek, bir gazetecinin 4 büyük kulüp başkanı olarak bir araya gelip, birlik beraberlik mesajı vermelerinin mümkün olup olmadığını sorusuna ise, “Ben o resimde olurum, neden olmasın. Bizim, hem de ülkemizin yaşadığı bu ortamda bir araya gelmemiz ve barış mesajları vermemiz gerekiyor” cevabını verdi.