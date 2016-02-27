Dursun Özbek'ten itiraf gibi açıklama geldi!

Lazio - Galatasaray maçı bittiğinde İtalya’da sarı kırmızılı yönetim şokta idi. Şampiyonluğun ardından UEFA Avrupa Ligi’ne de veda edilmesi ve taraftarın ‘Yönetim istifa’ sesleri herkesin keyfini kaçırmıştı. Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat öfkeli, Başkan Dursun Özbek ise düşünceli idi. Maç bitimi uzun süre tribünde oturduğu yerde kalıp düşünceli bakışlarla boş sahaya bakan Dursun Özbek protokol salonuna da geç geldi. İtalya’ya giden Galatasaray Eski Başkanı Duygun Yarsuvat, sarı kırmızılı takıma öfkeliydi.

‘HİÇBİRİNİ BEĞENMEDİM’

G.Saray’a yakışan bir takım yoktu sahada... Böyle boş boş seyrediyorlardı adeta. Hiçbirini beğenmedim. Gerekli kazanma hırsı, isteği yoktu. Bir şey oldu takıma. Hiçbiri G.Saray’da geçen yıl oynadığı gibi oynamıyor.

Başkan peki sizce sorun ne, bu takım 3 kupa kazandı geçen sene?

Belki de sorun o kazanılan 3 kupa!

‘YENİ SEZONDA NE OLUR BİLMEM’



Yarsuvat’tan sonra stattan ayrılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, geleceğe dair mesaj verdi.

Tüm oyuncuların parasının düzenli yatırıldığı hatırlatılıp, ‘Aynı özveriyi takımda görüyor musunuz?’ sorusuna Başkan Dursun Özbek şu yanıtı verdi...

Bu soruyu yanıtlamak çok zor. Hakikaten yönetim olarak biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama futbolcularında emeklerini göz ardı etmemek lazım. Bu sene istediğimiz, beklediğimiz performansı bir türlü yakalayamadık. Önümüzdeki günlerde yakalamayı umut ediyoruz.

Taraftarın hedefinde Denizli ve G.Saray yönetimi vardı. Başkan Özbek, ‘Yeni sezonda değişiklikler olur mu?’ Sorusuna “Fazla bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Kaynak : Hürriyet