Dursun Özbek'ten Galatasaray için büyük feda

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla UEFA'nın kendieri için 1+1 yıl Avrupa'dan men kararı vermeye hazırlandığını açıklamasını bulunmuştu. Bu ifadeler sonrası bu zorlu süreci anlatmak için futbolcuların yıllık ücretlerinde indirime gitmesi gerektiği konuşulmuştu. Ancak futbolculardan önce ilk fedanın başkan Dursun Özbek tarafından yapıldığı öğrenildi.



AYSAL'A GERi VERDi

İş hayatında zorlu bir süreç yaşayan Özbek, Galatasaray içinse fedakarlıktan kaçınmadı. Dursun Özbek, Antalya Kemer'de biri kiralık olmak üzere eski başkan Ünal Aysal'a ait Park Kimeros Holiday Village ve Ma Biche Resort otellerinin sahibiydi. İşleri beklediği gibi gitmeyince kiralık olan Ma Biche'yi Ünal Aysal'a geri verdi.

ORTAKLIK BİTTİ

Taksim'de sahip olduğu Nippon Oteli'ni ise Fransız ortaklarına iade etti. Buna rağmen Sarı-Kırmızılı kulüp adına elini taşın altına sokmaktan çekinmedi. Mayıs ve Kasım 2015'te çekilen 125 milyon TL'yi geçen banka kredilerine şahsi olarak kefalet kullandı.

(Kaynak: Bugün)