Dursun Özbek'ten Galatasaray için büyük feda

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla UEFA'nın kendieri için 1+1 yıl Avrupa'dan men kararı vermeye hazırlandığını açıklamasını bulunmuştu. Bu ifadeler sonrası bu zorlu süreci anlatmak için futbolcuların yıllık ücretlerinde indirime gitmesi gerektiği konuşulmuştu. Ancak futbolculardan önce ilk fedanın başkan Dursun Özbek tarafından yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla UEFA'nın kendieri için 1+1 yıl Avrupa'dan men kararı vermeye hazırlandığını açıklamasını bulunmuştu. Bu ifadeler sonrası bu zorlu süreci anlatmak için futbolcuların yıllık ücretlerinde indirime gitmesi gerektiği konuşulmuştu. Ancak futbolculardan önce ilk fedanın başkan Dursun Özbek tarafından yapıldığı öğrenildi.