Dursun Özbek'ten camiaya nefes aldıran açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün içinde bulunduğu durumla ilgili eski başkanlarla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı.



İşte Özbek'in sözleri:

"Bugünkü toplantıda bundan sonra izleyeceğimiz adımnları anlattık. Başkanların fikirlerini aldık. Çok verimli bir toplantı geçti. Fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerinin desteği tam. Bu manada onlara teşekkür ediytoırum. UEFA'ya daha kuvvetli gideceğimizi söyleyebilirim. Başkanların bilgilerini ve desteklerini almak önemliydi. Galatasaray'ı sever herkesin bu günde destek vereceğinden emindik. Çok başarılı bir toplantı oldu."

"GALATASARAY FFP'YE AYKIRI BİR ŞEY YAPMAMIŞTIR"

UEFA'nın FFP uygulaması futbolun içine kara para girmesin, şike olmasın, istenmeyen yönetim biçimleri olmasın diye var. Galatasray'ın pozisyonunda bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın FFP regülasyonuna ters bir şey yapmamıştır. Galatasaray'ın hiçbir sporcusuna borcu yok, vergi borcu yok. Bunları anlatacağız. FFP'nin ruhunu temsil ettiği kavramlara karşı değildir Galatasaray. Biz bu konuda haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu haklılığı UEFA'da savunacağız. ama çıkacak kararı tahmin etmek kolay değil."

POLAT VE AYSAL NEDEN YOK?

"Adnan Polat ile Ünal Aysal yurtdışında olduklarını söylediler. Selahattin Başkan ise geç de olsa katılabirlim dedi ama kendisini yormasını istemedik. Onlarla bir tur daha görüşme yapacağız. Bizim amacımız camia olarak bütünleşmek. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum."

ERKEN SEÇİM İDDİASI

"Mayıs'ta erkek seçimle ilgili bir konu yok. Gündemimizde bile yoktu. Böyle bir talep de olmadı. Tüm camia bütünleştik."