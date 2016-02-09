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Dursun Özbek Sneijder ve Podolski hakkında iddiaları yanıtladı

" Tek Bilek Tek Yürеk "isimli bir kаmpаnyа bаşlаtаn Gаlаtаsаrаy'da başkan Dursun Özbek tаnıtım gеcеsindе kоnuştu

Dursun Özbek Sneijder ve Podolski hakkında iddiaları yanıtladı

 Galatasaray, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum için "Tek Bilek Tek Yürek" isimli bir kampanya başlattı.

Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelde yapılan tanıtım organizasyonunda konuşan Galatasaray Başkanı Özbek; "Kampanyayı 10 bin bileklik alarak ben bizzat açıyorum. Hayırlı olsun. Umarım devamı gelir. Galatasaray tek yürek olarak bu dönemi atlatacaktır." dedi.

Organizasyon sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, Sneijder, Muslera ve Podolski'ye teklif gelmesi halinde ne yapacaklarıyla ilgili gelen soruya; "Bu oyunculara gelmiş masada bekleyen bir teklif yok. Teklif gelirse o zaman konuşuruz. Kulübün menfaatleri ve başarıya odaklı geleceğini göz önüne alarak olaya bakılmalı." dedi.

"BURAK AYRILMAK İSTEDİ..."

Çin'e transfer olan Burak Yılmaz'la ilgili de konuşan Özbek; "Burak'ın ayrılması kendi kararıdır. Galatasaray'a hizmetleri için teşekkür ediyorum, kariyerinde başarılar diliyorum. Orada da burada olduğu gibi başarılı olacağına eminim." sözlerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Antalyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamalar hatırlatılan Özbek; "Bu konuyu kamuoyunun yorumuna bırakıyorum. Ben bir şey demeyeceğim" demekle yetindi.

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