Dursun Özbek şampiyonluk için iddialı konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Denizli'ye güvendiklerini ve şampiyonluk ipini yeniden göğüsleyeceklerini söyledi. Özbek, Bursaspor'unbaşına geçen Hamza Hamzaoğlu'nun, Galatasaray'ın 11 puanlık farkı kapatamayacağını söylemesiyle ilgili olarak, "Bu Hamza Hocanın kendi görüşü... Ama ben yine şampiyon olacağımıza gönülden inanıyorum.Mustafa Denizli ve teknik ekibimiz yoğun mesai harcıyorlar. Biz de transfer için çalışıyoruz. Devre arasında eksiklerimizi kapatıp, ligin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. 3 puanlık sistemde her şeyin olabileceğini kaydeden başkan Özbek, Galatasaray'ın her zaman zorlukların ötesinden gelen bir yapısı olduğunu kaydetti.

Evren'i beğeniyorum



Galatasaray'ın efsane oyuncularının da katıldığı ve başarılı bir performans sergilediği 4 Büyükler Salon Turnuvası'nı da izlediğini belirten Özbek, "En çok Evren'i (Turhan) beğeniyorum. Umarım orada da şampiyonluk yaşarız" dedi. Dursun Özbek'insözlerinden haberdar edilen A Spor yorumcusu Evren Turhan ise, "Şaşırdım. Başkanı çok eleştiriyorum. Böyle ince düşündüğü için kendisine teşekkür ediyorum" cevabını verdi.