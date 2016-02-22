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Dursun Özbek olaylı maç sonrası hakeme sitem etti

Gаlаtаsаrаy Başkanı Dursun Özbek, Trаbzоnspоr ile оynаdıklаrı оlаy mаçlа ilgili оlаrаk, "Hеr iki taraf aleyhine verilen kаrаrlаr var. MHK kоnuyu dеğеrlеndirеcеk. "dеdi

Dursun Özbek olaylı maç sonrası hakeme sitem etti

 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, dün akşam Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaşananlarla ilgili olarak, "Her iki taraf aleyhine verilen kararlar var. MHK bugün toplanıyor, konuyu değerlendirecek" dedi.


BAŞKAN CENEVRE'YE UÇUYOR

UEFA ile yapılacak toplantı için Cenevre'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Özbek, yolculuk öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE UYGUN OLMAYAN KARARLAR VERİLDİ"

Galatasaray - Trabzonspor mücadelesinde yaşananlarla ilgili konuşan Özbek'in açıklamaları şöyle; "Her iki taraf aleyhine verilen kararlar var. Her iki taraf için de uygun olmayan kararlar verildi. Başkan Usta'yı da aradım, kendisi çok değerli bir arkadaşım. Merkez Hakem Kurulu (MHK) da bugün toplanacak. Konuyu değerlendirip hakemle ilgili kararını verecektir. Keşke karşılaşma daha sakin bitseydi. Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun'un hareketini Futbol Federasyonu değerlendirecektir. Kulüpler Birliği Toplantısı'na benim yerime yetkili bir arkadaş katılacak. Ben Cenevre'de olacağım."
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Dursun Özbek
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