Dursun Özbek O Kupayı İstiyor!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek için varsa yoksa Türkiye Kupası... her fırsatta soluğu Florya'da alan Başkan, futbolcularla hem birebir hem de gruplar halinde görüşmelerde bulunuyor. Fenerbahçe ile oynanacak kupa finalinin sadece bu sezon değil gelecek sezonunda anahtarı olduğunu anlatıyor.



Avrupa'dan elenen ligde ise şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'nin elinden kupayı da alarak "ezeli rakiplerinin" bir kez daha sezonu eli boş kapatması için fırsatın ayaklarına kadar geldiğini aktarıyor. Türkiye Kupası'nı kazanarak kamuoyunda oluşan, "Fenerbahçe, Galaasaray'dan çok daha iyi takım" imajını yıkabileceklerini belirtiyor.



Fenerbahçe'nin "asrın kadrosunu kurdu" denilen sezonda tek kupa kazanmadan, kendilerinin ise "felaket" denilen sezonda kupayı almaları durumunda taraftarın gözünde de büyüyeceklerini anlatıyor.



Özbek'e takım adına kupa sözünü Sneijder verdi

Galatasaray'da futbolculardan Başkan Dursun Özbek'e Türkiye Kupası finalini kazanma sözü geldi. Milli takıma giden futbolcuların yer almadığı toplantıda Başkan Özbek'in futbolcular ve teknik ekiple yaptığı konuşmada sözü alan Wesley Sneijder, ''biz kazanacağız. Bunu hem size hem de tüm taraftara borçluyuz. Bu sezon onları çok üzdük ama kupa camiayı mutlu edecek'' sözü verdi.



