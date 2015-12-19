Dursun Özbek konuştu Hamza Hamzaoğlu hakkında flaş açıklamalar

Bu yaz Sevilla'ya imza atan Yevhen Konoplyanka transferi ve Hamza Hamzaoğluhakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sezon başında Cüneyt Tanman ile Hamza hoca sürtüştü. Transfer döneminde bir türlü anlaşamadılar. Cüneyt 'Konoplyanka'yı alalım' dedi. Hamza hoca ısrarla karşı çıktı. Israrla bir golcü almak istedik. Mario Gomez de gündeme geldi. Hamza Hoca bize, 'Alacağımız golcü Burak'ı üzmemeli, kırmamalı' dedi. Niasse ve İzlandalı Sigthorsson'u istedi. Şimdi geriye dönüp baktığımda kendi kendime kızıyorum. Keşke 'Konoplyanka'yı da, golcüyü de alsaydım.Melo'yu da göndermiyorum. Bu oyuncularla takımı oynat' deseymişim ama diyemedim.. Çünkü medyada Hamza Hoca ile ilgili, 'Üç kupa kazandı, 4'üncü yıldızı taktı...' diye ciddi bir hava oluşmuştu. Bu baskı altında doğru düşünsen bile doğru hareket edemiyorsun"diye konuştu.



'MELO GİTSİN HAMİT-BİLAL YETER' DEDİ

Melo'nun satılma sürecine de değinen Özbek, "Hamza hoca ısrarla Melo'nun gönderilmesini istedi. Ben de 'Ondan iyisini mi bulacağız' dedim. Hoca, 'Bilal, Selçuk, Hamit var. Bunlar bana yeter' dedi. Melo için de 'Takımda kimse sevmiyor. Gönderelim' diye tutturdu. Melo ise 'Başkan istersen sözleşme uzatırım' diye talepte bulundu. Ben de Melo'ya, 'Aynı paraya olmaz bizim şartlarımızla sözleşme uzatırız' dedim, kabul etti. Sözleşmenin uzatıldığını duyan Hamza hoca Florya'dan tam 17 dakikada TT Arena'ya gelip, 'Bu iyi olmadı başkan' dedi. Ben de 'Dert etme, oynatmak istemezsen tribüne yollarsın' dedim. Transferin son günü Inter, Melo için 5 milyon Euro verince Hamza hoca, 'Başkan hemen gönderelim' diye baskı yaptı. Ben de dayanamadım ve gönderdim" ifadesini kullandı.

