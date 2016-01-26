Dursun Özbek'in otel iddiası gündemi sarsmaya devam ediyor





STADIN YANINA BASKETBOL SALONU

Özbek, "Daha önce buraya bir salon projesi yapılmış ama lafta kalmış, hayata geçmemiş. Arena'nın yanında uygun yerimiz var. Geçmişteki projeden de destek alarak çok amaçlı 13 bin kişilik bir salon projesine başlıyoruz. Arsanın sahibi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. Ankara'ya gidip, kurumla görüştüm, projemizi anlattım. Onlar bana bunun mümkün olduğunu söyledi. Ancak statla ilgili aramızda sorunlar, ihtilaflar ve devamında davalar olduğunu söylediler. Hepsini iyi niyetle çözeceğimizi anlattım ve bir yola girdik artık. Çatı ve bazı ödenmeyen paralar. 2 bin liralık sorun da var 20 milyonluk da. Arazi onların olduğu için salon da onların, kullanım hakkı Galatasaray'ın olacak. Kaynağı da hazır kimseden para istemeyeceğiz. Sponsorluk isim hakkı ile iki hazır firma var. Taraftarımız basketbol maçından çıkıp, 50 metre yürüyüp futbol maçına girecek. Salonun dışında da gelir getirici işletmeler olacak. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile aramızda 17-18 dava var. Bunlar çözülmeden olmaz dediler. Hepsini çözeceğimizi bildirdim ve kabul ettiler. Çatıyı da bu arada halletmiş olacağız. Çatı çözüldü mü, stadın üst kullanım hakkı ile ilgili sorun da çözülmüş olacak. Projemizi yaptık hazırladık ve onlara götüreceğim. Proje onayı ile birlikte protokolü de yapacağız" dedi.





ÖZBEK'TEN AYSAL'A GÖNDERME!

Projelerin finansmanıyla ilgili de bilgi veren Özbek, eski başkan Ünal Aysal'a da göndermede bulundu.

Başkan Özbek, "Kasamızdan hiç para çıkmayacak. Aynı oteli yaptığımız gibi. Otel için Denizbank ile bir anlaşma yaptık. Onlara dedik ki, otel bittiği anda gelire ortaksın ve paranı almaya başlayacaksın. Önce vermek istemediler. Daha önce Ünal Aysal'a bu krediyi verdik, O gitti Telles'i transfer etti cevabını verdiler. Ben kefaletimi verdim ve krediyi aldık. Otelin gelirin ilk başta bir kısmı borcunu ödeyecek, bir kısmı da kulübe gelecek. Salon da aynı şekilde kendi kendini ödeyecek. İki ayrı finans kuruluşu hazır, projenin onayını bekliyorlar. 10 yıllık isim hakkı için anlaşma yapmayı düşünüyoruz. 10 yıllık isim hakkı inşaat maliyetini karşılıyor hatta daha fazlasını elde ediyor. Salon çok amaçlı içinde konser salonu ve sinemada olacak artı gelirler sağlayacak. Salonun geliri de Sportif A.Ş.'ye çevrilecek ve gelecek yıllarda ayrı bir kaynak olacak" şeklinde konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın çatışı, yeni salon projesi ve Mecidiyeköy'deki otel projesiyle ilgili çalışmalarını anlattı. Özbek, stadın yanına spor salonu yapmak istediklerini söyledi. Dursun Özbek, Ünal Aysal'ın otel kredisi alıp o dönem Gremio forması giyen ve 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen sol bek oyuncusu Alex Telles'i transfer ettiğini söyledi.