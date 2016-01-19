Dursun Özbek Gündeme Bomba Gibi Düşen UEFA Tehlikesi Hakkında Konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın açıklaması üzerine basının karşısında çık



"Galatasaray Türk sporuna 110 yıllık geçmişiyle büyük hizmetler vermiştir. Öncü olduğu her alanda Türkiye'nin temsilciliğini yapmış ve futbolda Türkiye'nin çok önemli bir kulübü olmuştur. Futbolda 20 kez şampiyon olarak 4 yıldızı takmış, Türkiye Kupası'nın rakipleriyle kıyaslanmayacak sayıda sahibi olmuş, Türkiye'de öncülük görevini üstlenmiş çok önemli bir kulübümüzdür. Galatasaray'ın kuruluş hedefinde olan, uluslararasında başarılar yeterli miydi, hayır değil. Ali Sami Yen kuruluş amacını açıklarken, yabancı takımları yenmek esas notunu düşmüştür."

"Başarılara giderken Galatasaray her şeyi doğru mu yaptı? Evet, birçok şeyi yaptık ama, bazı eksiklerimiz de oldu. Bazı şeyleri süreç içinde halının altına süpürdük. Finansal konularda son yıllarda eksiklerimiz oldu. Avrupa'da futbolun patronu UEFA. UEFA, 2009 yılında bazı maksatlar çerçevesinde, kara paraların girmemesi için, bir amaç uğruna bir yapılanmayı başlattı. FFP'yi tüm Avrupa Futbolu'na getirdi. Şu anda Avrupa'nın en önemli yarışmalarından biri olan Şampiyonlar Ligi'ne, diğer takımlardan çok fazla katılmış, Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir kulüp Galatasaray. UEFA FFP'yi başlattığı zaman, ilk aşamada Galatasaray'ı hedef aldı. Galatasaray o dönemde Avrupa'da en çok gözüken, başarı odaklı Türk takımıydı. Bunun için 2010 yılında Galatasaray'ın finansal yapısını incelemeye başladı. "

"UEFA kriterleri şunu öngürüyor: 3 futbol sezonunda peş peşe 30 milyon eurodan fazla zarar edemezsin. 2012'de incelenmeye başlandığı zaman, 2012-13 sezonunda Galatasaray Sportif AŞ'nin zararı 38,0 milyon euro. UEFA yetkilileri bu incelemeleri yaparken son derece hassaslar, son derece dikkatli. Rakamlarda sapma yapmak mümkün olmuyor. 2013-14 sezonunda zarar 70,4 milyon euroya çıkmış. 2014-15 sezonuna gelince, bu sezonda bir yönetim değişikliği oldu, sezona önceki yönetim başladı, Ekim ayı itibariyle yeni bir yönetim geldi. Duygun Yarsuvat döneminde ben de başkan yardımcısıyım, bütün finansal uygulamalardan da sorumlu kişiyim. 2014-15'teki zarar, 55.8 milyon euro. Duygun Yarsuvat döneminde iş başına geldiğimiz zaman, zaten sezonun yarısına gelinen bir dönem. Harcamalar sezon başında yapılmış, kontratlar yapılmış, geçmişte yapılan imzalara uymak zorundasınız. Artış trendine baktığınız zaman, belli bir yönetim biçimine girdiyseniz, zararın artması gerektiğiydi. "

"Sayın Yarsuvat döneminde, biz Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı tabloyu gördük. Bunun acil olması nedeniyle bazı önlemler aldık. Bazı harcamaları kıstık. O tarihte futbol takımında 44 tane futbolcumuz vardı, bu futbolcuların büyük bir kısmını satarak ve kiraya vererek hafifletmek istedik. Kadroyu 25-26'lara düşürdük. Bu tasarruf, personelde israfı engelleme hareketi, istenilen düzeyde gerçekleşemedi. Yani yine 55 milyon seviyesinde sportif AŞ zarar etti. Bunun en büyük etkeni, geçmişte yapılan kontratlar."

"2015 Mayıs ayında başkan oldum. Geçmiş dönemden gelen mali sorunların bilincinde olarak başkanlığa aday oldum. Galatasaray'ın iyi yönetilmesi halinde çok daha başarılı olunacağı ve kaynakların Galatasaray'ı yönetmek için yeterli olduğu kanaatindeyim. İlk yarı yeni bitti, 2. yarıda bir maç oynadık. Buradaki geçen dönemden de gelen bilgim çerçevesinde, yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi, mali yapıyı düzeltmek yönünde hareket ettik. Bunları yaparken, sportif başarının eksikmesine izin vermedik. Sportif başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray, yarışmaya girdiği her alanda şampiyonluğun adayıdır ve mücadelesini verir"