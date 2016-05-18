Dünya’da Stadı Olmadan Şampiyon Olan Tek Takım Beşiktaş!

Beşiktaş Süper Ligin 33.Haftasında Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan ederken bir ilke daha imza attı ve stadı olmadan şampiyon olan ilk takım unvanını aldı.

18 Mayıs 2016 Çarşamba 17:39