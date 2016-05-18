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Dünya’da Stadı Olmadan Şampiyon Olan Tek Takım Beşiktaş!
Beşiktaş Süper Ligin 33.Haftasında Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyet ile şampiyonluğunu ilan ederken bir ilke daha imza attı ve stadı olmadan şampiyon olan ilk takım unvanını aldı.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 17:39
Beşiktaş, 2012-2013 sezonun tamamlanmasından sonra BJK İnönü Stadı'nın yerine Vodafone Arena inşa edildiği için yaklaşık 3 yıl iç saha maçlarını farklı statlarda oynadı.
Beşiktaş, bu sezon ligin 28. haftasında Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadı Vodafone Arena'ya geçmeden önceki önceki 14 iç saha maçında İstanbul'daki iki farklı statta mücadele etti.
Siyah-beyazlı ekip bu maçların 10'nu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 4'ünü ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı. Vodafone Arena'da bu sezon sadece Bursaspor ve Kayserispor maçlarını oynayan Beşiktaş, buna rağmen şampiyonluk yarışını başarılı bir şekilde sürdürdü ve son iki haftaya 6 puanlık avantajla girdi.
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