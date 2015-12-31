Dünyada gündem Benzema Rihanna Yemek Masrafı

Karim Benzema ile Rihanna'nın yediği yemek ve sonrasındaki detaylar dünya basını tarafından takip edilmeye devam ediyor ikilinin bir akşam yemeğine ödediği 30 bin dolar (yaklaşık 90 bin TL) tüm dünyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi kısa bir sürede başardı



Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in başarılı santrforu Karim Benzema, bu kez Rihanna ile yediği yemeğin faturasıyla gündemde...



ABD'nin en popüler şarkıcılarından biri olan Rihanna ile yakın arkadaş olan Fransız golcü, restorana 30 bin 900 dolarlık (Yaklaşık 90 bin lira) ödeme yapmak zorunda kaldı. Bir porsiyon ızgara kuzu için 4 bin 300 dolar ödeyen ikili, hindistan cevizi aromalı bir şişe su için ise 400 doları gözden çıkardı.