Dünyada gündem Benzema Rihanna Yemek Masrafı

Karim Benzema ile Rihanna'nın yediği yemek ve sonrasındaki detaylar dünya basını tarafından takip edilmeye devam ediyor ikilinin bir akşam yemeğine ödediği 30 bin dolar (yaklaşık 90 bin TL) tüm dünyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi kısa bir sürede başardı
Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in başarılı santrforu Karim Benzema, bu kez Rihanna ile yediği yemeğin faturasıyla gündemde...
Karim Benzema ile Rihanna'nın yediği yemek ve sonrasındaki detaylar dünya basını tarafından takip edilmeye devam ediyor ikilinin bir akşam yemeğine ödediği 30 bin dolar (yaklaşık 90 bin TL) tüm dünyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi kısa bir sürede başardı