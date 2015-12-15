Dünkü Maçta Gökhan Töre'nin Gol Sonrasında Yaptığı Gol Sevincinin Anlamı

Gönkan Töre dün oynanan derbide yaptığı gol sevinci ile olay yarattı, herkesin merak ettiği bir şekilde elini yüzüne götüren Töre'nin hareketi maç sonrasında açıklaması ile anlaşıldı
Derbide ikinci yarıda oyuna girip 2 dakika sonra zaferi getiren golü kaydeden Gökhan Töre'nin eliyle yüzünü kapatarak yaptığı sevinç kısa sürede moda oldu. Beşiktaşlı taraftarlar bu şekildeki sevinçlerini sosyal medyada paylaştı.
Gökhan'ı büyüten ninesinin kendisini bu şekilde sevdiği, yıldız oyuncunun da bu hareketiyle attığı golü tribündeki ninesine armağan ettiği öğrenildi.