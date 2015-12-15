Dünkü Maçta Gökhan Töre'nin Gol Sonrasında Yaptığı Gol Sevincinin Anlamı

Gönkan Töre dün oynanan derbide yaptığı gol sevinci ile olay yarattı, herkesin merak ettiği bir şekilde elini yüzüne götüren Töre'nin hareketi maç sonrasında açıklaması ile anlaşıldı

15 Aralık 2015 Salı 10:38