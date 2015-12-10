Dün Gece Şampiyonlar Ligi'nde Oluşan Toplu Sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, 6. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında E, F, G ve H gruplarında üst tura çıkan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek takımlar belli oldu.

BARÇA LEVERKUSEN'LE, ROMA BATE'YLE BERABERE KALDI

E Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Katalan temsilcisinin golünü 20'nci dakikada Lionel Messi kaydederken, ev sahibi Leverkusen ise 23'te Javier Hernandez ile fileleri havalandırdı.

Grubun diğer mücadelesinde İtalyan ekibi Roma, konuk ettiği Belarus'tan BATE ile golsüz berabere kaldı.

BARÇA VE ROMA TURLADI

Bu sonuçların ardından, daha önce üst tura çıkmayı garantileyen Barcelona, 14 puanla şampiyonada adını üst tura yazdırdı. Roma 6 puan ve ikili averajla turnuvada son 16 takım arasına kalırken, aynı puandaki Bayer Leverkusen ise 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

BAYERN MÜNİH DİNAMO'YU 3 DAKİKADA GEÇTİ

F Grubu'nda ise Alman ekibi Bayern Münih, konuk olduğu Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin 61 ve 64'üncü dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.

ARSENAL ZORU BAŞARDI

Diğer mücadelede ise İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.

BAYERN VE ARSENAL ÜST TURA ÇIKTI

Grubu 15 puanla lider tamamlayan Bayern Münih ve 9 puanla 2'nci sırada bitiren Arsenal yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam ederken, 9 puan ve averaj farkıyla 3'üncü sırada kalan Olympiakos ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.





DINAMO KIEV'DEN MACCABI'YE TEK KURŞUN

G Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, konuk ettiği İsrail'ın Maccabi Tel-Aviv takımını 16. dakikada Denys Garmash ile bulduğu golle 1-0 yendi. Dinamo Kiev, bu sonuçla puanını 11'e çıkararak adını üst tura grup ikincisi olarak yazdırdı.

CHELSEA DE PORTO'YU DEVİRDİ

İngiltere'nın Chelsea takımı ise deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 yenerek grubunu 13 puanla lider tamamladı. Portekiz temsilcisi ise 10 puanda kalarak grubunu 3. sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ne gitti.

LYON VALENCIA'YI 2-0 YENDİ

H Grubu'nda Fransız temsilcisi Olympique Lyon, 37. dakikada Maxwel Cornet ve 76'da Alexandre Lacazette ile fileleri havalandırarak deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Valencia'yı 2-0 yendi.

Diğer maçta ise Belçika ekibi Gent, ağırladığı Rus temsilcisi Zenit'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 15 puanla Zenit ve 10 puanla Gent, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı. Valencia ise 6 puanla Avrupa Ligi bileti aldı.