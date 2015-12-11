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Dün Gece Dünya Fenerbahçe'yi izledi

UEFA Avrupa Ligi son maçında Celtic ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe maçını dün gece tam 21 televizyon kanalı görüntüledi

Dün Gece Dünya Fenerbahçe'yi izledi
 UEFA Avrupa Ligi son maçında Celtic ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe maçını dün gece tam 21 televizyon kanalı görüntüledi
UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Fenerbahçe’nin Celtic ile oynadığı maça sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de büyük ilgi vardı.

İskoç takımının hiçbir iddiası olmamasına rağmen Sarı-Lacivertliler’in gruptan çıkıp çıkmamalarını belirleyecek son derece önemli bir 90 dakikaydı. İşte Kanarya için böylesine önem taşıyan karşılaşma için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi tribünleri tıklım tıklım dolarken dünya genelinde de bu karşılaşmayı 21 farklı kanal naklen yayınladı.

Sarı Lacivertliler, evinde Celtic ile 1-1 berabere kalarak grupta ikinci sırada olarak UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmaya hak kazandı.
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