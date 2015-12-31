Dubai'de Otel Yandı Beşiktaş ve Fenerbahçe Açıklama Geldi

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri Dubai'ye tatile giden futbolcuların 63 katlı bir otelde çıkan yangından etkilenmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol dünyasından pek çok ismin yılbaşı tatilini geçirdiği Dubai'de bir otelde yangın çıktığı belirtilerek, "Profesyonel futbol takımımızdan bu kentte tatil yapan oyuncularımızla temasa geçilmiş ve futbolcularımızın yangın bölgesine uzak bir yerde konakladıkları ve oyuncularımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesindeki açıklamada da Spor Toto Süper Lig'e verilen arada tatil için bazı siyah-beyazlı futbolcuların Dubai'ye gittiği ifade edilerek, "Futbolcularımız, burada bir otelde yaşanan yangından etkilenmemiştir ve herhangi bir sorunları bulunmamaktadır. Futbolcularımız ile irtibata geçilmiş ve bir sorun yaşamadıkları öğrenilmiştir" denildi.