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Drogba kürk giydi hayvan severler ayaklandı!

ABD'de Mоntrеаl Impаct fоrmаsı giyеn Didiеr Drоgbа, giydiği beyaz kürk nedeniyle bаzı hаyvаnsеvеrlеrin tеpkisini çеkti

Drogba kürk giydi hayvan severler ayaklandı!

 ABD MLS'te top koşturan ve Montreal Impact forması giyen Galatasaray'ın ve Chelsea'nin eski golcüsü Didier Drogba, düzenlediği basın toplantısına beyaz bir kürkle geldi.

GÜNÜN KONUSU OLDU

Chelsea'ye döneceği yönündeki iddiaları reddeden ve Montreal'de devam edeceğini söyleyen Drogba'nın açıklamalarından çok kürkü günün konusu oldu. Bazı hayvanseverler, giydiği kürk nedeniyle Drogba'ya büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Drogba'nın görüntüsü için bazı yorumcular şu ifadeleri kullandı; "Drogba, ABD'den sınır dışı edilsin. Drogba, hayvanseverlerden özür dilemeli."
AUBAMEYANG DA OLAY OLMUŞTU

Şubat ayında oynanan Borussia Dortmund-Hannover 96 maçını tribünden izleyen Pierre–Emerick Aubameyang giydiği kıyafetle maçın önüne geçmişti.

KIZ ARKADAŞINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Beyaz tüylü ilginç bir kıyafetle tribünde oturan Gabonlu futbolcunun gündeme düşen kıyafetinin kız arkadaşına ait olduğu ortaya çıkarken, 3 bin Euro değerindeki giysi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
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