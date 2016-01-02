Douglas ve Boyko transferi hakkında bir açıklamada Torunoğulları'ndan

Transferde adı geçen isimlerin hemen ''oldu, bitti, geliyor'' şeklinde yansıtılmasının doğru olmadığını ifade eden Torunoğulları, yaptığı açıklamada, ''Oyuncu gelirim yanıtı verince herkes hemen transfer bitti zannediyor. Bu yanlış bir algı. Transferde henüz biten bir şey yok'' dedi.

''OYUNCU GELİRİM DEYİNCE TRANSFER BİTTİ ZANNEDİLİYOR''

Medyada çok sık bir şekilde ismi geçen Boyko ve Douglas Silva konusunda beklentilerin aksine bitme aşamasına gelen bir gelişme olmadığını söyleyen Torunoğulları, ''Boyko ve Douglas ismi artık herkesçe bilindiği ve her gün gündeme geldiği için konuşmakta bir sakınca yok. Ama yazıldığı çizildiği gibi bu iki oyuncu da biten hiçbir şey yok. Sürekli birileri tarafından bu haberler yaptırılıyor gibi bir durum söz konusu. Ama kulübe evraklar gelmiş, oyuncular gelecekmiş gibi şeyler doğru değil. Oyuncu gelirim yanıtı verince herkes hemen transfer bitti zannediyor. Bu yanlış bir algı; zaten gelmem diyen oyuncuyla günlerce uğraşacak değiliz. Gelmeye niyeti olan oyuncularla ve onların kulüpleri ile temasa geçiyoruz. Esas iş ondan sonra başlıyor, kulübüyle anlaşmak ve ikna etmek işin en zor kısmı'' diye konuştu.

''BOYKO VE DOUGLAS OLMAZSA OLMAZ İSİMLER DEĞİL''

Erdal Torunoğulları, ''Boyko ve Douglas'da biten hiçbir şey yok. Üstelik Boyko ve Douglas bizim 'olmazsa olmaz' diye belirlediğimiz isimler değil. Sadece iki oyuncu üzerinden transfer çalışması yapmıyoruz. Alternatifli bir listemiz var ve aynı anda birçok isimle ve kulüplerle temas halindeyiz. Bu iki isim olmaz ise diğer oyunculardan ikisini getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz. Transfer öyle hemen iki günde bitecek iş değil zaten'' diyerek beklemede olduklarını ifade etti.

Kaynak : DHA