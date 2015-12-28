Douglas Silva ve Denys Boyko transferinde mutlu son

Yayıncı kuruluş Lig TV Genel Müdürü Şansal Büyüka, Beşiktaş'ın Torku Konyaspor'u 4-0 yendiği maçtan sonra canlı yayında siyah beyazlı taraftarlara transfer müjdesi verdi.

"BEŞİKTAŞ, DOUGLAS VE BOYKO İLE ANLAŞTI"

Büyüka, Beşiktaş'ın, Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen kaleci Denys Boyko ve stoper Douglas Silva ile kesin olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Büyüka, "Beşiktaş, Boyko ve Douglas ile kesin anlaşmaya vardı. Kulüplerine resmi yazılar gitti" ifadelerini kullandı.

SİNAN ENGİN DE DOĞRULADI

Yorumcu Sinan Engin de Beyaz TV'de yaptığı açıklamada, uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Boyko ve Douglas transferlerinin bittiğini söyledi. Engin, "Beşiktaş Boyko ve Douglas ile anlaştı. İkisi için kulüplerine 6 milyon Euro teklif edildi. 7-8 milyon Euro'ya biter. Ama anlaşma tamam" ifadelerini kullandı.

MUSLERA AYARINDA BİR KALECİ

Sinan Engin ayrıca, Boyko'nun Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera ayarında bir oyuncu olduğunu ve bir sorun çıkması durumunda ise Marsilya'dan Mandanda'nın alternatif olarak belirlendiğini de söyledi.

DOUGLAS SILVA'NIN PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Ülkesi Brezilya'da Juventude ve Vasco da Gama takımlarında oynadıktan sonra Dnipro'ya gelen 25 yaşında ve 1.90 metre boyundaki Douglas Silva, bu sezon 21 maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2017 yılının Aralık ayında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre Douglas Silva'nın piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

BOYKO BU SEZON 22 MAÇTA FORMA GİYDİ

27 yaşında ve 1.97 metre boyundaki Denys Boyko, bu sezon 22 resmi maçta forma giyerken, kalesinde 23 gol gördü. Ukrayna Milli Takımı'nda da da görev alan ve Dnipro ile 2017 Temmuz'una dek sözleşmesi bulunan Boyko'nun piyasa değeri 5.5 milyon Euro.