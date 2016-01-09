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Douglas Franco hakkında şok iddia!

İkinci sezon çalışmaları kapsamında kampa katılmayan Douglas Franco'dan haber alınamıyordu, Rusya'da olduğu iddia edilen futbolcu hakkında şok bir iddia ortaya atıldı

Douglas Franco hakkında şok iddia!

 Trabzonspor'da Douglas depremi yaşanıyor! Antrenmanlara izinsiz olarak katılmayan Douglas Franco'nun, Spartak Moskova ile görüşmek üzere Rusya'ya gittiği öne sürüldü.

MOSKOVA İLE ANLAŞTI

Rus gazetelerinin iddiasına göre başarılı oyuncu, Moskova ekibiyle anlaşmaya vardı. Sezon başında takıma katılan ancak formunu bir türlü yakalayamayan Douglas, ekonomik sebepler nedeniyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

10 LİG MAÇINDA OYNADI

Dev stoper, büyük umutlarla transfer olduğu Fırtına'da 10 Süper Lig maçında süre bulmuştu.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Trabzonspor yönetimi kampa katılmayan ve haber vermeyen Douglas'ın menajerine ulaştı. Menajerin, "Ben de kendisine ulaşamıyorum" demesi yöneticileri telaşlandırdı. Douglas'ın gelmemesi halinde sözleşmesi tek taraflı feshedilip, tazminat davası açılması planlanıyor.
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Douglas Franco
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