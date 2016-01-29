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Dossa Junıor Eskişehirspor'a transfer oldu

Konyaspor forması giyen Portekizli Dossa Junıor sezon sonuna kadar Eskişehirspor kulübüne kiralandı

Dossa Junıor Eskişehirspor'a transfer oldu

 Torku Konyaspor, Portekizli savunma oyuncusu Dossa Junior'u sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a kiraladı.

Sezon başında Torku Konyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Dossa Junior Eskişehirspor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Ligin ilk haftalarında kadroda yer bulan Portekizli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynanan mücadelede kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Daha sonra formasını Ali Turan'a kaptıran Dossa Junior, takımın uyumunu bozma nedeniyle Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tepkisini çekmişti. Bu süreç sonrasında oynanan tüm resmi maçlarda kadroya dahi giremeyen Dossa Junior, takımdan gönderilecek futbolcular listesine girmişti. Devre arası transfer döneminin bitimine günler kala yeşil-beyazlılar, Dossa Junior'u Eskişehirspor'a kiralık olarak verdi. - KONYA
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Dossa Junıor
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pınar 2 yıl önce

Nilay seni cok seviyorum

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