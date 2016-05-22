Dortmund’a Bayern Munih Darbesi! Penaltılarda Kupayı Aldı!

Bu sezon lig şampiyonluğu yaşayan Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da alarak iki kupayı da müzesine götürdü. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Marco Fritz'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Bayern Münih, Douglas Costa ve Robert Lewandowski, Borussia Dortmund da Pierre-Emerick Aubameyang ve Marco Reus ile yakaladığı az sayıda gol pozisyonlarından yararlanamadı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda iki takımın gol yollarındaki çabaları yeterli olmayınca golsüz eşitlik bozulmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Borussia Dortmund'dan Bender ve Sokratis gol atamadı. Bayern Münih'te ise Joshua Kimmich topu filelere gönderemedi.



Sarı-siyahlı ekibin gollerini Shinji Kagawa, Pierre-Emerick Aubameyang ve Marco Reus kaydetti. Bavyera ekibinde ise Arturo Vidal, Robert Lewandowski, Thomas Müller ve Douglas Costa topu filelere gönderdi. Böylelikle Bayern Münih penaltı atışları sonucunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak tarihinde 18. kez Almanya Kupası'nı kazandı. Borussia Dortmund ise üst üst üçüncü kez finale kaldığı kupada bu kez de galip gelemedi. Karşılaşma sonunda Bayern Münih'in teknik direktörü Josep Guardiola sevinç gözyaşlarını tutamadı.



Notlar

Karşılaşma öncesi yapılan törende, Almanya Kupası'nı ülkenin en başarılı kızak sporcularından dünya ve olimpiyat şampiyonu Natalie Geisenberger taşıdı. Karşılaşmayı Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de izledi. İki takım taraftarlarının maç öncesi yaptığı koreografiler beğeni topladı. Dortmund taraftarlarının tribünde meşale yakmasından dolayı hakem Marco Fritz ikinciyi yarıyı birkaç dakika geç başlattı. Gelecek sezon Manchester City ile anlaşan teknik direktör Josep Guardiola, Bayern Münih ile son maçına çıktı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 74 bin 322 kişi izledi. Gelecek sezon Bayern Münih'te forma giyecek Alman milli futbolcu Mats Hummels, 77. dakikada yerini Erik Durm'a bıraktı.