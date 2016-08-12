'Donk' sesi duyuldu! Gidiyor mu?

Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’dan 2.5 milyon euroya transfer edilen ancak beklentilere yanıt veremediği için gözden çıkarılan Ryan Donk’u devre arasına kadar takımda tutma kararı aldı.



Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından da destek verilen projeye göre Donk kadroda kalacak ama Aralık ayında Çin pazarına satılması planlanıyor. Riekerink’in, Hollandalı futbol oyuncusunu hem orta alanda hem de defansta alternatif olarak düşündüğü ve bu yüzden de satılmasını şimdilik istemediği öğrenildi.



Transferin eli kulağında



Cim-Bom’un ciddi bir maliyetle renklerine bağladığı Donk hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle zaman zaman tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Donk’tan zarar etmek istemeyen yönetim ve Riekerink’in Aralık ayına kadar bu futbolcuyu iyi bir alternatif olarak elinde tutmak istediği dile getirildi.



Galatasaray’ın gerek kupa maçlarında gerekse ihtiyaç duyulan lig maçlarında şans vererek vitrine sokacağı Donk’u geçen sezon Burak Yılmaz’da olduğu gibi devre arasında Çin’e satmak istediği bildirildi.



Cavanda’dan şok etkisi



Riekerink yarım sezon daha takımda kalmayı garantileyen Donk’a sadece Thun ve Aarhus’la oynanan hazırlık maçlarında şans vermişti.



22 maça çıktı



Ryan Donk, geçen sezondan bu yana Galatasaray’da 22 maça çıktı. Hollandalı futbolcu 1 gol atıp 3 asist yaptı. Donk, bin 467 dakika sahada kaldı.



Kaynak: Milliyet