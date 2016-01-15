Dnipro teknik direktöründen transfer açıklaması

Kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'da teknik direktör Miron Markevich, Beşiktaş'ın peşinde olduğu Kaleci Boyko ve defans oyuncusu Douglas ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Miron Markevich yaptığı açıklamada;



'Anlaşabilirlerse sevinirim'



"2 takım anlaşırsa ben de sevinirim. Denis Boyko,Beşiktaş'a geçip Beşiktaş'ın şampiyonluğunu sağlarsa sevinirim. Beşiktaş'ı takip ediyorum. Metalist KharkivTeknik Direktörü iken Beşiktaş ile Avrupa Kupalarında beraber oynadık. Şu an ki Sosa da Metalist Kharkiv’in oyuncusuydu." açıklamasında bulundu.



Dougas için Stuttgart da devrede



Dnipro teknik direktörü Miron Markevich Dougas'ın Beşiktaş'a transferi konusunda ise , 'Douglas içinStuttgart da ilgileniyor. Ama yine de 2 takım arasında gerçekleşen bir şey. Beşiktaş ile Dnipro anlaşabilirlerse sevinirim." ifadelerine yer verdi.