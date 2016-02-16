Diyarbakırlı çocuklardan duygulandıran davranış!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Daiyarbakır'dan bir grup öğrencinin kendisine gönderdiği mektupta yazan, "Harçlıklarımızı biriktirerek bizler de bileklik almak istiyoruz. Ama bulamıyoruz. Parasını yollamamız şartıyla 100 tane gönderir misiniz" sözler karşısında gözyaşlarını tutamadı.



DİYARBAKIR'DAN GELEN MEKTUP AĞLATTI

Galatasaray'da kulübe ekonomik katkı sağlaması için geçen hafta başlatılan 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyası büyük ilgi görüyor... Başkan Dursun Özbek, 6 günde 465 bin bileklik sattıklarını belirterek Sarı-Kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. Başkan Özbek'in kulübün maddi durumu hakkında bilgiler verdiği konuşması sırasında Diyarbakırlı minik öğrencilerden gelen bir mektup, Özbek'i gözyaşlarına boğdu. Merhum başkan Özhan Canaydın'ın adına Diyarbakır'da yaptırılan ilkokulda okuyan öğrencilerin, öğretmenleri ile birlikte kaleme aldıkları duygu dolu mektupta, bileklik alabilmek için harçlıklarını biriktirmeye başladıklarını belirterek, "Kulübümüze bu zor günlerde katkıda bulunabilmek için harçlıklarımızı biriktirerek bizler de bu bilekliklerden almak istiyoruz. Ancak burada o bileklikleri bulabilmemiz çok zor. Lütfen parasını yollamamız şartıyla bizim için 100 tane bileklik gönderebilir misiniz?" ifadelerini kullandıkları ve para yatırabilmek için bir de banka hesap numarası istedikleri öğrenildi.

HEMEN BİR KOLİ BİLEKLİK YOLLADI

İşte bu mektubu okuyan ve oldukça duygulanan G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in, 'İşte Galatasaraylılık bu' diyerek gözyaşlarına hakim olamadığı ve hemen minik öğrencilerin isteğini yerine getirerek kendisi tarafından hediye edilmek üzere bir koli bilekliği Diyarbakır'a gönderdiği belirtildi. Başkan Özbek, dün bu konuda yaptığı açıklamada da mektubu okuyunca gözlerinin dolduğunu itiraf ederek, "Bu projenin G.Saray'ı 7'den 70'e kenetlediğini görmek beni ayrıca mutlu ediyor' diye konuştu.

"BURAK GİTMEK İSTEDİ"

Habertürk gazetesinin haberine göre; Başkan Özbek, Çin'e giden Burak Yılmaz'ı mecburen gönderdiklerini söyledi. Özbek, "Burak için sezon başında da teklif vardı, vermedik. Şimdi ise kendisi gitmek istedi. Bu nedenle mecburen verdik. Kendisi de üzülüyor ama artık gitti" yorumunu yaptı.





ÖZBEK MÜJDEYİ VERDİ: "MAYIS'TA KARDAYIZ"

"UEFA keşke mayıs sonunu bekleseydi. Mevcut yönetimin çabalarını tam olarak görebilseydi. Taraftarımızın da desteğiyle borç sarmalı ortadan kalkacaktır. Bunu çok iddialı söylüyorum; G.Saray yıllar sonra ilk kez mayıs sonunda kâr edecek."

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, hem 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyası hem de Cimbom'un ekonomik durumu hakkında konuştu. G.Saraylılar'ın önemli bir dayanışma içine girdiğini ifade eden Özbek, tanesi 10 liradan satılan bilekliklere gösterilen ilgiye teşekkür edip, "Başlarken hedefimiz 1 milyon bileklik satmaktı. Daha işin başında beklediğimiz rakamın çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Vefakar taraftarımıza ne kadar teşekkür etsem az. Gösterdikleri ilgi bizi daha da cesaretlendirmekte. Hedefimizi 2 milyona çıkardık" dedi. Geçmiş yıllardan gelen zarar sebebiyle UEFA'nın takibi altında olduklarını belirten Özbek, "UEFA keşke mayıs ayı sonunu bekleseydi. Keşke mevcut yönetimin bu manada gösterdiği performansı tam olarak algılayabilseydi. Bu çabamızı görüp alacağı kararı revize edebilirdi. UEFA devamlı dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip eden bir kurum. Bizim bu çabamızı görmezden gelemez. Gelmemesi lazım. Ben de kendilerine yeni bir yönetim olduğumuzu ve zararı kısa sürede aşağı çekeceğimizi söylemiştim" yorumunu yaptı.





"70 MİLYON ZARARDAN GELİP..."

Başkan Özbek şöyle devam etti: "Taraftarımızın ve kurumlarımızın verdiği destekle borç sarmalının ortadan kalkacağını düşünüyorum. 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasına ilgi ortada. G.Saray'ın bu zor günlerinde dayanışmayı simgeleyen bir olay. Birkaç planımız daha mevcut. UEFA'dan bu şirketin geçmişte yaptığı zararlar neticesinde bir sorgudan geçiyoruz. G.Saray Sportif A.Ş., son yıllarda ilk defa mayıs sonunda kâr edecek. Bunu çok iddialı söylüyorum. 50 milyon, 70 milyon Euro zararlardan gelip sezon sonunda küçük de olsa kâr hedefine ulaşacağız."