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Diyarbakır'daki Mücadeleye Damga Vuran Pankart!

Amеdspоr'un Fеnеrbаhçе ile оynаdığı Zirааt Türkiye Kupаsı kаrşılаşmаsınа "Çоcuklаr ölmеsin maça gelsin "pаnkаrtıylа sаhаyа çıkmаsı dikkаt çеkti.

Diyarbakır'daki Mücadeleye Damga Vuran Pankart!

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Amedspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadelede ev sahibi ekip müsabakaya anlamlı bir pankart ile çıktı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

"Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin" yazılı pankartı tutan Amedsporlu futbolculara rakip Fenerbahçeli futbolculardan da destek gelince, pankart etrafında toplanan futbolcular birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN" MARŞI YÜZÜNDEN CEZA ALMIŞLARDI

Amedspor, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir maçında, tribündeki Amedsporlu taraftarların "Her yer Sur, her yer direniş… Her yer Cizre, her yer direniş…, Çocuklar ölmesin maça gelsin…" tezahüratı sebebiyle TFF tarafından PFDK'ya sevkedilmiş ve seyircisiz oynama cezası almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAmedspor
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