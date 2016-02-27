Divan kurulundaki manzara şaşkınlık yarattı!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2016 yılının ilk olağan toplantısı bugün Vodafone Arena'da yapılıyor. Beşiktaş Kulübü'nün 2016 yılındaki ilk Divan Kurulu toplantısı, üyelerin olağanüstü ilgisi nedeniyle adeta kongre havasına büründü.





ÇÖP KOVASINI TERS ÇEVİRDİ ÜZERİNE OTURDU

Yapımı devam eden yeni stadı Vodafone Arena'da gerçekleştirilen toplantı, saat 10.30'da başlarken, üyelerin yoğun katılımı dikkat çekti. Toplantı salonunda oturacak yer kalmadığı için onlarca kişi ayakta kaldı. Yer bulamayan bir üye, çöp kovasını ters çevirerek üzerine oturdu.





YENİ STATTA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Adeta seçimli kongre havasının yaşandığı divan kurulu toplantısında üyeler büyük bir heyecan içinde yeni statta bol bol fotoğraf çektirdi.

STAT NE ZAMAN AÇILACAK

Başkan Fikret Orman'ın stat açılışıyla ilgili açıklamaları şöyle: "2 sene 2 ayda stadın yapımında buralara kadar geldik. Burası 1100-1200 daire büyüklüğünde bir yer. Çok zor şartlarda inşaat alanı. Malzeme girmesi çıkması çok zor. Etrafından her gün 250 bin araç çıkmaktadır. Önümüzdeki hafta ne zaman açacağımızı açıklayacağız. Pazartesi son nihai toplantı yapacağız ve gün olarak ne zaman açacağımızı açıklayacağız. En kısa zamanda takımımızı buraya getirmek istiyoruz. Sayılı günler kaldı. Çatı kapanmaya başladı. Ayın 15'i gibi çatı kapanma işlemi bitmiş olacak. Çim ise uygulandıktan sonra kalkmayacak. Rahat olun. İç alandaki inşaat çalışmaları ve koltuk çalışmaları devam ediyor. Dış cephe ve peyzaj alanlarında sıkıntı var ama büyükşehir destek veriyor. Sonuna doğru geldi. Çok güzel restoranlar yapıyoruz. Düğün salonu yaptık. Düğünler de yapılacak."