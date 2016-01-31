Divan Kurulunda Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Külübü'nün borcunun 254 milyon 482 bin TL olduğu açıklandı.



Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Ocak ayı toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Fenerbahçe Denetleme Kurulu Üyesi Doğan Yeşin, sarı-lacivertlilerin 28 Ocak 2016 tarihine kadar muhasebeye intikal eden bilgilere göre hazırlanan raporu okuyarak, kulübün 254 milyon 482 bin 23 TL net borcu olduğunu söyledi.

GELİR-GİDER FARKI 49 MİLYON TL

Kulübün 2015 yılında toplam 204 milyon 368 bin 522 TL gelir elde ettiğini, giderin ise 253 milyon 984 bin 520 TL olduğunu dile getiren Yeşin, gider fazlasının ise 49 milyon 615 bin 998 TL olduğunu ifade etti. Doğan Yeşin ayrıca diğer çeşitli borçları kapsayan 10 milyon 998 bin 169 bin TL'nin toplam borca dahil edilmediğini sözlerine ekledi.