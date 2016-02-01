Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultanı Bakın Hangi Yıldız Futbolcu İle Evleniyor!

Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre de evliler kervanına katılmak için geri sayıma başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun'u Esra Bilgiç'le gözlerden uzak aşk yaşayan Töre'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.
Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre de evliler kervanına katılmak için geri sayıma başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun'u Esra Bilgiç'le gözlerden uzak aşk yaşayan Töre'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.