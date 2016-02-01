Diriliş Ertuğrul'un Halime Sultanı Bakın Hangi Yıldız Futbolcu İle Evleniyor!

Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre de evliler kervanına katılmak için geri sayıma başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun'u Esra Bilgiç'le gözlerden uzak aşk yaşayan Töre'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisine romantik bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.



NİNESİNDEN ONAY ÇIKTI

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Töre'nin teklifi karşısında havalara uçan güzel oyuncunun, "Evet" cevabı verdiği öğrenildi. Hazırlıklara başlayan Gökhan Töre, düğün için liglerin bitmesini bekliyor. Sezon sonu Beşiktaş'ı şampiyon yapmak isteyen futbolcu, evlenerek çifte kutlama yapmayı planlıyor. Sevgilisiyle basının olmadığı yerlere giden futbolcunun, bu aşkına çok sevdiği babaannesi Bedriye Töre de onay verdi. Dizi seti ve ev arasında mekik dokuyan güzel oyuncu Esra Bilgiç de Gökhan'ın teklifini ailesiyle paylaştı.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ