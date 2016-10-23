Dilmen yine Fenerbahçeliliğini konuşturdu..

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası NTV Spor'da yaptığı yorumda özellikle sarı kırmızılı takım hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.



"Galatasaray-Trabzon, Fenerbahçe-Trabzon, Beşiktaş-Trabzon dediğiniz zaman, maç nerede olursa olsun, Trabzonspor'un ligdeki pozisyonu ne olursa olsun, haftanın maçı bu maç dersiniz. Gerçekçi olmak gerekirse Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonluk yarışında olur mu, olmaz!



Kulübün tarihi açısından baktığınızda Trabzonspor'un kazanması sürpriz değildir. Ama şu anki kadro kalitesi bakımından sürprizdir. Geçen haftaki Trabzon'a bakınca da sürpriz değil. Zira son derece iyi sinyaller verdiler. Trabzonspor iyi oynamayabilir ama kalesini iyi savundu. Ceza sahasının dışında, tehlikeli bölgenin dışında savundular. Uğur Demirok başta olma olmak üzere Trabzonspor'un savunması harikaydı!



Trabzonspor golü atmasına rağmen hücumda çok etkili olamadı. Bunun da sebebi N'Doye'nin kötü gününde olması. Ama kaleci Onur ve iki stoperi mükemmel oynadı.



'SAÇMA SAPAN'



Galatasaray çok ama çok saçma sapan bir ofsayt taktiği yaptı. Galatasaray'ı bekleyen tehlike çizgi halinde yakalanmak. Riekerink'in çok eksik olduğunu düşünüyorum. Maçlarda yaptığı oyuncu değişikliklerinin daha bu sezon Galatasaray'ın lehine olduğunu görmedim."