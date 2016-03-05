Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dikkatleri üzerine çeken genç yıldıza milli müjde!

Rоy Hоdgsоn, Rаshfоrd'а Avrupа Futbоl Şаmpiyоnаsı (EURO 2016) kadrosunda yеr vеrеbilеcеğini bеlirtti

Dikkatleri üzerine çeken genç yıldıza milli müjde!

 İngiltere Milli Takımı’nın teknik direktörü Roy Hodgson, Manchester United’ın 18 yaşındaki genç yeteneği Marcus Rashford’a Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kadrosunda yer verebileceğini belirtti.



Hodgson, Rashford’un performansını yakından takip ettiğini aktararak, “Rashford’u görmezden geldiğimi söyleyemem. Umarım iyi oyununu sürdürmeye devam eder. Onu 2 yıldır izliyorum, yani uzun süredir bildiğim bir oyuncu ve sistemimizde yer alıyor” dedi. Genç hücum oyuncusu, United kariyerindeki ilk 2 lig maçında 2 gol attı, 1 asist yaptı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Roy HodgsonRashford
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.