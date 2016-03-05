Dikkatleri üzerine çeken genç yıldıza milli müjde!

İngiltere Milli Takımı’nın teknik direktörü Roy Hodgson, Manchester United’ın 18 yaşındaki genç yeteneği Marcus Rashford’a Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) kadrosunda yer verebileceğini belirtti.



Hodgson, Rashford’un performansını yakından takip ettiğini aktararak, “Rashford’u görmezden geldiğimi söyleyemem. Umarım iyi oyununu sürdürmeye devam eder. Onu 2 yıldır izliyorum, yani uzun süredir bildiğim bir oyuncu ve sistemimizde yer alıyor” dedi. Genç hücum oyuncusu, United kariyerindeki ilk 2 lig maçında 2 gol attı, 1 asist yaptı.