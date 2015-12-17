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Diego'ya Ağır Ceza!

UEFA Fenerbahçeli futbolcu Diego Ribas'a 3 maç ceza verdi!

Diego'ya Ağır Ceza!

 UEFA Disiplin Kurulu, Celtic maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Diego Ribas'a 3 maç ceza verdi.

Fenerbahçe ile Celtic arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçında; Stefan Johansen'le girdiği mücadele sonrası topsuz alanda rakibine tekme atan Brezilyalı oyuncu, Belçikalı hakem Serge Gumienny tarafından oyundan ihraç edilmişti.

Diego böylece, UEFA Avrupa Ligi 2. Turu'nda Lokomotiv Moskova ile oynanacak olan 2 maçta da görev alamayacak. Ardından eğer Fenerbahçe Moskova ekibini elerse, Diego sarı-lacivertli takımın son 16 turundaki ilk maçında da cezası sebebiyle sahadaki yerini alamayacak.

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