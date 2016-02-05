Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Fenerbahçe yolunda

Bugün ortaya atılan iddaa da Fenerbahçe kulübü Atletico Madrid'in başarılı hocası Diego Simeone'nin kanatlarda ve forvette görev alan oğlu Giovanni'yi Vitor Pereira'nın çok istediği bildirildi

Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Fenerbahçe yolunda

 Sarı-lacivertlilerin hocası Vitor Pereira, hem forvette oynayıp, hem de kanat oyuncusu gibi yararlanabileceği bir oyuncu istiyor. Pek çok oyuncu ile temas kurulurken, daha öne scout ekibi tarafından izlenen ve olumlu rapor hazırlanan Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin oğlu Giovanni'de karar kılındı.


GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Madrid doğumlu olmasına rağmen River Plate'nin alt yapısında futbola başlayan ve Arjantin U-21 takımında 12 maçta 10 gol atan genç yıldız adayı için girişimlere başlandı. River'in Banfield'e pişmesi için kiraladığı Giovanni Simeone için Fenerbahçe'nin bir kariyer planı hazırladığı, bu planın öncelikle Diego Simeone'ye sunulacağı bildirildi.

ROBIN VAN PERSIE FAKTÖRÜ

Atletico Madrid'in hocasının ikna edilmesi durumunda Giovanni Simeone'nin İstanbul'a gelişinin hızlanacağı, hazırlanan kariyer raporunda Arjantinli genç oyuncu için Robin van Persie'nin de deneyimlerinden yararlanması açısından Fenerbahçe'nin önemli bir durak olacağından bahsedilecek.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Diego Simeone
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.