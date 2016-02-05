Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Fenerbahçe yolunda

Sarı-lacivertlilerin hocası Vitor Pereira, hem forvette oynayıp, hem de kanat oyuncusu gibi yararlanabileceği bir oyuncu istiyor. Pek çok oyuncu ile temas kurulurken, daha öne scout ekibi tarafından izlenen ve olumlu rapor hazırlanan Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'nin oğlu Giovanni'de karar kılındı.





GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Madrid doğumlu olmasına rağmen River Plate'nin alt yapısında futbola başlayan ve Arjantin U-21 takımında 12 maçta 10 gol atan genç yıldız adayı için girişimlere başlandı. River'in Banfield'e pişmesi için kiraladığı Giovanni Simeone için Fenerbahçe'nin bir kariyer planı hazırladığı, bu planın öncelikle Diego Simeone'ye sunulacağı bildirildi.

ROBIN VAN PERSIE FAKTÖRÜ

Atletico Madrid'in hocasının ikna edilmesi durumunda Giovanni Simeone'nin İstanbul'a gelişinin hızlanacağı, hazırlanan kariyer raporunda Arjantinli genç oyuncu için Robin van Persie'nin de deneyimlerinden yararlanması açısından Fenerbahçe'nin önemli bir durak olacağından bahsedilecek.