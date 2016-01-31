Diego Simeone eski öğrencisi Arda Turan hakkında konuştu

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Camp Nou'da 9 kişi kaldıkları ve Barcelona'ya 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.



"Muhteşem bir maç oldu. Ayrıca oldukça önemliydi de" diyerek sözlerine başlayan Simeone, "Atletico, Barcelona'yı karşı elinden gelenin en iyisini yaptı. Takımımı takdir ediyorum. Hala La Liga'da önemli bir pozisyondayız. Takımım iyi bir yolda ilerliyor. Bu performansımızı sezon sonuna kadar sürdürmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Arda Turan hakkında da konuşan Luis Enrique, "Atletico'dayken bizim için çok şey yaptı. Barcelona'ya gidebilmek için çok çalışmak gerekir, Arda da bunu yaptı. Arda ile birlikte çok güzel hatıralarımız var" dedi.



Rakip teknik adam Luis Enrique hakkında konuşan Simeone, "Fantastik bir iş çıkarıyor. Tüm oyuncularını kullanmayı başarıyor ve tüm sezon boyunca takımını uyanık tutması takdire şayan bir durum" yorumunu yaptı.



Barcelona'nın ileri üçlüsü Messi, Neymar ve Suarez hakkında gelen bir soruya Cholo, "Bu isimlerden korkmuyoruz. Hepsi çok yüksek seviyede oyuncular ve onlara karşı çok yüksek konsantrasyonla oynamak gerekiyor. Bence, Luis Suarez tüm sistemin işleyişinde en kritik role sahip. Bu üçlü iyi bir şekilde biraradaysa bu Suarez sayesinde oluyor. Onların oynadığı tarz futbol, harika. Dünyadaki en iyi takım Barcelona. Bu üçlü de ne kadar iyi olduklarını gösteriyorlar. Aralarında kıskançlık, bencillik falan da yok" diyerek sözlerini noktaladı.