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Diego Ribas Uzun Zaman Sonra Kızardı

Fenerbahçe dün gece Celtic ile oynadığı karşılaşma sırasında Diego Ribas rakibine tekme atmasının ardından oyundan alındı, buna çok sinirlenen Aziz Yıldırım tribünü terk edip locasına gitti, Diego Ribas tam 8 yıl sonra 3. kırmızı kartını gördü

Diego Ribas Uzun Zaman Sonra Kızardı
Fenerbahçe dün gece Celtic ile oynadığı karşılaşma sırasında Diego Ribas rakibine tekme atmasının ardından oyundan alındı, buna çok sinirlenen Aziz Yıldırım tribünü terk edip locasına gitti, Diego Ribas tam 8 yıl sonra 3. kırmızı kartını gördü

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son maçında Celtic’i ağırlayan Fenerbahçe’de, Brezilyalı yıldız Diego Ribas kariyerinde 8 yıl sonra kırmızı kart gördü. 2007-2008 sezonunda Werder Bremen forması giyen 30 yaşındaki oyuncu, profesyonel futbol hayatında ilk kırmızı kartı 11 Kasım 2007 yılında Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda oynanan Lazio - Werder Bremen maçında görmüştü. Diego son kırmızı kartını ise yine aynı sezonda Almanya liginde 23 Şubat 2008 tarihinde oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında görmüştü.
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FenerbahçeDiego Ribas
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