Diego Ribas UEFA'daki rakipleri hakkında konuştu!

Diego, Fenerbahçe Kulübü'nün aylık dergisinin mart sayısında yer alan röportajında, UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştikleri Portekiz'in Braga takımı karşısında turu geçecek güce sahip olduklarını vurgulayarak, "Braga, iyi bir eşleşme oldu bence ancak bu noktada her takım çok mücadeleci olacak. Ayağımızı yere sağlam basarsak, iyi konsantre olursak bu turu da geçecek güce sahibiz. Maç maç düşünmemiz gerekiyor, en önemli nokta bu. Hedefimiz final ve final oynamak bence mümkün. Bu nedenle her şeyimizi sahaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sezona göre daha iyi performans sergilediğini aktaran Diego, "Performansımın bu yıl daha iyi olduğunu ve farklı bir oyun oynadığımı düşünüyorum çünkü farklı bir sistemle, 4-3-3 oynuyoruz. Kendimi daha iyi ve daha rahat hissettiğim bir bölgede oynuyorum. Zeminlere, statlara, atmosferlere kısacası Türk futboluna da daha fazla alıştım" açıklamasında bulundu.

Takım olarak her geçen gün üzerine katarak devam ettiklerini bildiren Brezilyalı orta saha, şunları kaydetti:

"Maçtan maça hatalarımızı görerek kendimizi daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Takım olma duygumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Öte yandan, bu sene daha fazla oyuncu seçeneğimiz var. Yedek oyuncular, bazı maçlarda forma giyemeyen oyuncular da hazır olmaya çalışıyorlar. Fırsat geldiğinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve bu da her zaman takımın yararına bir durum."

"Türkiye'ye ve Türk halkına hayranım"

Türkiye'nin muazzam bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu aktaran Diego Ribas, Türkiye'ye ve Türk halkına hayran olduğunu belirtti.

Türk insanının kibarlık, samimiyet, sıcaklık ve neşe bakımında Brezilyalılara benzediğine değinen Diego, "Türkiye'ye ve Türk halkına hayranım. Muazzam bir tarih ve kültür var bu topraklarda ve de ülkesine, değerlerine aşık bir halk... Ülkesini her zaman savunmaya, bütün gücünü ortaya koymaya hazır bir halk" değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca birçok özel an yaşadığını anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a attığım gol anı, çok özel ve değerli bir an olarak hep aklımdaki yerini koruyacak" açıklamasını yapt.