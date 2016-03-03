Diego Ribas'ın Amed Spor gönderisi olay oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Ribas, sosyal medya hesabında Amedspor maçı öncesi "Çocuklar ölmesin maça gelsin" ifadelerini paylaştı. Amedspor aynı sözlerin yazdığı pankartla maça çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.



Yaklaşık 1.2 milyon kişinin takip ettiği hesabından Fenerbahçe'nin Sur'dan misafir ettiği 45 çocukla birlikte takım olarak çektirdikleri fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncu, fotoğraflar birlikte İspanyolca, İngilizce ve Türkçe "Çocuklar ölmesin maça gelsin" yazdı.