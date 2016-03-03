Diego Ribas'ın Amed Spor gönderisi olay oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Ribas, sosyal medya hesabında Amedspor maçı öncesi "Çocuklar ölmesin maça gelsin" ifadelerini paylaştı. Amedspor aynı sözlerin yazdığı pankartla maça çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Ribas, sosyal medya hesabında Amedspor maçı öncesi "Çocuklar ölmesin maça gelsin" ifadelerini paylaştı. Amedspor aynı sözlerin yazdığı pankartla maça çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.