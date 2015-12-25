Diego Ribas bombası geri dönüyor!

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tartışmaların merkezinde olmaktan kurtulamayan Diego Ribas'a ülkesinden sürpriz bir talip çıktı. 10 numarası Jadson'u Çin'in Tianjin takımına gönderen Corinthians'ın, Diego'yu renklerine katmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Brezilya Ligi'nin son şampiyonunun, bu transfer için her türlü fedakarlığı yapacağı belirtildi.

Haber sağlam kaynaktan

Diego'nun Corinthians'a transfer olacağı iddiaları, Brezilya'da yayın yapan Radio Guaiaba'da geniş yer buldu. Radyo, sağlam kaynaklara dayandırdığı haberinde, devre arası tatilini Santos'taki yazlığında geçirmeye hazırlanan yıldız futbolcunun, burada Corinthians'lı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı. Haberde, "Futbolunun son dönemini Santos'ta geçirmek isteyen Diego, Corinthians'ta futbol oynama fikrine çok sıcak bakıyor" ifadelerine yer verildi.

Yılda 3.5 milyon euro kazanıyor

Diego, Corinthians'la anlaşmaya varması halinde Vitor Pereira ve yönetimden gitmek için izin isteyecek. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2017'de sona erecek olan sambacı, sarı-lacivertli ekipten maç başılarla birlikte yılda ortalama 3.5 milyon euro kazanıyor.

Kaynak : Fotomaç