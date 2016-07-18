Diego Ribas avukatına talimatı verdi, gidiyor! Fenerbahçe'nin Brezilyalı 10 numarası Diego Ribas, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya transfer olmak için avukatına verdiği talimatlar doğrultusunda son prosedürlerin çözülmesini istedi.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı 10 numarası Diego Ribas, Türkiye kariyerine son noktayı koymak için saatleri sayıyor.



Yıldız orta saha, Fenerbahçe Kulübü'nde istenmediğini öğrendiği günden itibaren ülkesine dönmek için çalışmalarını hızlandırmış ve kendine kulüp aramıştı.



Brezilya'nın Flamengo ekibiyle anlaşmaya varan Diego'nun ülkesine geri dönmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.



Anlaşmada son pürüzlerin giderilmesi için avukatına kesin talimatları veren Diego, Türkiye'deki futbol kariyerini bitirmek için artık dakikaları bekliyor.



Öte yandan Diego Ribas'ın vakti de oldukça kısıtlı.



Öyle ki Brezilya'ya Avrupa'dan transferin son tarihi 19 Temmuz 2016. 19 Temmuz'un son transfer tarihi olması nedeniyle telaşa kapılan Diego Ribas'ın transferin bir an önce bitmesi için Babası ve menajeri Djair Ribas ile sürekli bağlantı kuran futbolcu süreyi kaçırmaktan oldukça korkuyor.



Türkiye ve Brezilya arasındaki saat farkından ötürü son imza işlemlerinin yetişmemesinden endişe eden Brezilyalı futbolcunun büyük stres yaşadığı da gelen bilgiler arasında.



Bu endişeyi Flamengo yetkilileriyle de görüşen Diego, transfer dönemi içinde yetişmemesi halinde FIFA’ya başvuru yaparak Flamengo'nun transferi gerçekleştirmesini bekleyecek.