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Diego Ribas'a Büyük Şok UEFA Soruşturma Başlattı

Celtic maçında gereksiz bir faul yaparak kırmızı kartla oyundan atılan Fenerbaçe'nin orta saha oyuncularından Diego Ribas'a UEFA tarafından ceza kapıda

Diego Ribas'a Büyük Şok UEFA Soruşturma Başlattı
 Celtic maçında gereksiz bir faul yaparak kırmızı kartla oyundan atılan Fenerbaçe'nin orta saha oyuncularından Diego Ribas'a UEFA tarafından ceza kapıda

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Diego Ribas'ı ağır bir ceza bekliyor.

Celtic'te oynayan Johansen'e sert bir harekette bulunan Diego Ribas'a UEFA tarafından soruşturma açıldı.

Diego Ribas kaç maç ceza alacak?

Aşırı sert hareketten dolayı hakkında soruşturma açılan Diego Ribas'ın Lokomotiv Moskova maçlarının ikisinde oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Brezilyalı oyuncunun 2'den fazla maçta da cezalı alma ihtimali bulunuyor.
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FenerbahçeDiego Ribas
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