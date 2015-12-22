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Diego Lugano Kariyerine Brezilya'da Devam Edecek

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından başarılı defans oyuncusu Diego Lugano kariyerine Brezilya'da devam etme kararı aldığı ve Sao Paulo yöneticileri ile bir araya geldiği bildirildi

Diego Lugano Kariyerine Brezilya'da Devam Edecek
 Fenerbahçe'nin eski futbolcularından başarılı defans oyuncusu Diego Lugano kariyerine Brezilya'da devam etme kararı aldığı ve Sao Paulo yöneticileri ile bir araya geldiği bildirildi

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve 2015 yılında İsveç temsilcisi Hacken'den ayrıldıktan sonra Paraguay'da mücadele eden Cerro Porteeno'ya transfer olan Diego Lugano, Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.



35 yaşındaki savunma oyuncusunun Cerro Porteno ile sözleşmesini feshedip eski kulübü Sao Paulo'ya dönmek istiyor. Lugano'nun Sao Paulo yöneticileriyle de temasa geçtiği belirtilirken, aradaki tek sorunun Cerro Porteeno Kulübü'nün oyuncuyu bırakmak istememesi olarak görülüyor. İki kulüp arasında uzlaşma arayışları da devam ederken, tecrübeli savunma oyuncusunun durumu kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.



2017 yılına kadar Cerro Porteeno ile sözleşmesi devam eden Lugano, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce 2006 yılına kadar Sao Paulo forması giymişti.
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FenerbahçeDiego LuganoSao Paulo
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