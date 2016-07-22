Diego'dan darbe açıklaması: Kaçmadım!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve ülkesinin Flamengo takımına transfer olan Diego Ribas, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği dönemi ve yeni takımına transferini değerlendirdi. Türkiye’de işlerin kendisi için neden yolunda gitmediğine değinen yıldız futbolcu, takım olgusuna dikkat çekti.



BİRÇOK MAÇA İLK 11’DE BAŞLADIM AMA…



Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Bu sadece oyuncuya bağlı bir durum değil. Evet futbolcu iyi olmalı, ancak ekip de iyi olmalı, taktik planlama da iyi olmalı. Fenerbahçe’de olduğum dönem fizik olarak iyi durumdaydım. Birçok maça ilk 11’de başlıyordum. Ben kendisine çok özen gösteren birisiyim. Bireysel olarak en üst seviyede olabilirdim. Ancak bu takımla da ilgili. Flamengo’da bunun böyle olacağını ve başarı için gerekli şeylerin yapılacağını umuyorum” dedi.



DARBE GİRİŞİMİ BENİ ETKİLEMEDİ



Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimini de değerlendiren Diego, “Darbe girişimi benim ülkeden ayrılma kararı almamı etkilemedi. Oradaki işlerimi halletmek için hafta sonunda gidecektim, sadece bunu etkiledi. Ortalığın sakinleşmesini ve her şeyin yoluna girmesini umuyorum. Türk insanına teşekkür ederim. Benim için orada geçirdiğim süre büyük bir tecrübe oldu” dedi.