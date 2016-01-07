Didier Drogba sürpriz kararı açıkladı

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) Montreal Impact forması giyen eski Galatasaraylı golcü Didier Drogba'nın, Chelsea'nin teknik ekibinde görev almaya karar verdiği iddia edildi.





CHELSEA'NİN TEKNİK EKİBİNE GİRMEK İÇİN BIRAKTI

Kanada ve Fransa basınında yer alan haberlerde, Fildişi Sahilli golcünün Montreal Impact Başkanı Joey Saputo ile bir görüşme yaptığı ve Chelsea Teknik Direktörü Guus Hiddink'in teknik ekibine katılmak için izin istediği öne sürüldü.

PARIS MAÇINDA KULÜBEDE

Chelsea ile Montreal Impact yönetiminin bu konuda görüşmelere başladığı ve anlaşmanın sağlanması halinde İngiliz temsilcisinin Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşmalarında 37 yaşındaki Drogba'nın yedek kulübesindeki yerini alabileceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

Temmuz ayından bu yana Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Montreal Impact'ta forma giyen 37 yaşındaki Drogba'nın sözleşmesi, 31 Aralık 2016'da sona erecek.