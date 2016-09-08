Didier Drogba çılgınlığı! Geri dönüyor...

Galatasaray’da gündem Didier Drogba… MLS Ligi takımlarından Montreal Impact forması giyen Didier Drogba'nın aralık ayında sözleşmesinin bitiminin ardından Galatasaray’da forma giymek istemesi taraftara erken bayram yaşattı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada Sneijder, Podolski, De Jong ve Drogba'nın aynı takımda oynama ihtimalini “Efsane” olarak değerlendirdi. Bu durumda kulüp de forma satışı ve sponsorlardan önemli bir gelir elde edecek.

Fernando Muslera: O an sadece dans etmek istedimGalatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, kulübün aylık dergisine röportaj verdi. Takım elbise giyerek kalecilik yapan Muslera, Turgay Şeren gibi efsane olmak istediğini belirtti. Beşiktaş maçında ise penaltılar sonrasında yaptığı dansa da açıklık getirdi.İlgili Haberi Oku

SNEIJDER DESTEKLİYOR

Wesley Sneijder ile bağlantısını hiç koparmayan Didier Drogba'nın geçen günlerde bu konu hakkında konuştuğu belirtildi. Fildişili yıldızın, planını Sneijder'e anlattığı ve “Mutlaka gel. Kariyerini Süper Lig şampiyonluğuyla kapat” dediği öğrenildi. Drogba'nın 1.5 milyon Euro gibi bir rakamla Galatasaray’da futbola nokta koymak istediği gelen haberler arasında. 38 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarda yardımcı hocalık yapmak istediği de biliniyor.