Didier Drogba Chelsea'ye geri döneceği haberlerini yalanladı

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) Montreal Impact forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın, Chelsea'ye döneceği şeklindeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Montreal Impact Kulübü'nün, resmi twitter sayfasında yapılan açıklamada, Chelsea Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in, kulüp ve Drogba ile iletişime geçmediği açıklandı. Açıklamada, Drogba'nın Chelsea'ye geri dönmeyeceği kaydedildi.

Drogba da MLS eleme turundan sonra yaptığı açıklamada, kendisinin Montreal'e ait olduğunu, Chelsea'ye sadece formda kalmak için antrenmanlara gidebileceğini fakat orada oynamak gibi bir fikre sıcak bakmadığını ifade etti.

Jeune Afrique isimli gazetede yer alan haberde Roman Abramovich'in, Jose Mourinho'nun görevine son verdikten sonra Drogba ile iletişime geçtiği duyurulmuş ve Abramovich'in, Drogba'dan antrenörlük lisansını alana kadar kulüpte idari görev almasını ve lisansı çıktıktan sonra da takımın başına geçmesini istediği belirtilmişti.