Didem’de Beşiktaş Kutlaması!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş 'ın ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Aydın'ın turistik İlçesi Didim 'de coşkuyla kutlandı. Kara Kartal'ın şampiyon olmasını Didim'deki taraftarlar coşku içinde kutladı.

Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Didim siyah-beyaza büründü. Maçın bitiş düdüğü sonrası Didim'deki siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülürken, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan Beşiktaşlı taraftarlar motosiklet ve araçlarıyla kilometrelerce uzunluğunda konvoy oluşturdu. Hem yaya olarak, hem de araçlarla Atatürk Bulvarı'nda buluşan taraftarlar, meşaleler ve marşlarla 7 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlamaya başladı. Beşiktaş formasını giyen ve bayrağı kapan taraftarlar, Beşiktaş'ın 14'üncü şampiyonluğunu doyasıya kutladı.