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Didem’de Beşiktaş Kutlaması!
Beşiktaş dün oynadığı Osmanlıspor maçını kazanıp şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:32
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, Aydın'ın turistik İlçesi Didim'de coşkuyla kutlandı. Kara Kartal'ın şampiyon olmasını Didim'deki taraftarlar coşku içinde kutladı.
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Didim siyah-beyaza büründü. Maçın bitiş düdüğü sonrası Didim'deki siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülürken, Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nde buluşan Beşiktaşlı taraftarlar motosiklet ve araçlarıyla kilometrelerce uzunluğunda konvoy oluşturdu. Hem yaya olarak, hem de araçlarla Atatürk Bulvarı'nda buluşan taraftarlar, meşaleler ve marşlarla 7 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlamaya başladı. Beşiktaş formasını giyen ve bayrağı kapan taraftarlar, Beşiktaş'ın 14'üncü şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Kutlamalar kapsamında konvoylar kent merkezinde zafer turu atarken, balkonlara çıkan vatandaşlar da kutlamalara bayraklarını sallayarak eşlik etti. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kavşaklarda önlem alarak, oluşan konvoyu yönlendirdi. Uzun araç konvoyu ile korna çalarak takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarını Didim Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürdü. Didim Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen kutlamalarda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce Beşiktaş taraftarı burada sloganlar atarak takımlarına destek oldular. Havai fişeklerin de atıldığı kutlamalarda, Didim'deki Beşiktaş taraftarları ellerindeki Beşiktaş bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu doyasıya kutladı.
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