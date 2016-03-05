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Devrim gibi karar video teknolojisi artık futbolda!

IFAB, mаç еsnаsındа hаkеmlеrе pоzisyоn tеkrаrı izlеmе оlаnаğı sunаcаk uygulаmаnın iki yıl içindе dеnеnmеyе bаşlаyаcаğını аçıklаdı

Devrim gibi karar video teknolojisi artık futbolda!

 Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç esnasında hakemlere yardımcı olacak pozisyon tekrarı izleme uygulamasının en geç 2017-2018 sezonunda denenmeye başlayacağını duyurdu.



FIFA’nın internet sitesinde yer alan haberde, Galler’in başkenti Cardiff’te gerçekleştirilen IFAB toplantısında alınan karar gereği maçlarda video teknolojisi kullanımı denemelerinin iki yıl içinde başlayacağı belirtildi. Sistemin deneme sürecine 12 lig yönetimi ve bir konfederasyonun talip olduğu bildirildi.



Maç esnasında pozisyon tekrarlarının izlenmesi için video yardımcı hakemi görevlendirilmesinin planlandığı, bu hakemin yalnızca gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi sonucu etkileyebilecek durumlarda devreye gireceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Video Teknolojisi
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