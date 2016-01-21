Devlet Türk Futbolunu Kurtarmak İçin Düğmeye Bastı

Spor Bakanlığı,Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın üzerinde çalıştığı proje toplam 3.5 milyar liralıkborç batağındaki kulüpleri, 10 yıl gibi orta vadede tüm borçlarından arındırmayı hedefliyor.



1 milyar lirası SGK prim ve vergi alacakları, 2.5 milyarlık bölümü ise özel banka kredilerinden oluşan borcun yeniden yapılandırılması planı için bazı yasal düzenlemeler gerekiyor. Bakanlık, TFF ve Vakıf arasında sürdürülen görüşmeler, kalıcı bir çözüm üzerine yoğunlaşırken, büyük bölümü özel banka kredilerinden oluşan borcun, üç devlet bankasına devredilmesini öngörüyor.



İlk 2 yıl ödemesiz



Öncülüğünü Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yaptığı ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olarak nitelendirilen projeye göre kulüplerin halen özel bankalara olan 2.5 milyar liralık borcu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından üstlenilecek. Her kulübün kredi kullanırken gösterdiği teminatların tamamı da bu üç bankaya verilecek.



Taşınmaz mal varlıkları, naklen yayın gelirleri, Spor Toto ve Loto girdileri, isim hakları, tribün gelirleri gibi kalemler, devlet bankalarına teminat olacak.



Gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra, hazırlanacak protokolle kulüpler ve devlet bankaları arasında 10 yıllık ödeme planı hazırlayacak. İlk bir veya iki yılının geri ödemesiz olması düşünülen yeni krediler, daha düşük faizlerle yeniden yapılandırılacak. Gösterilen teminatlar ve gelirler garanti altına olduğu için devlet bankalarının herhangi bir zararı söz konusu olmayacak.



Hüsnü Güreli sinyali vermişti



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Hüsnü Güreli geçen yıl Eylül ayında dev projenin sinyalini vermiş ve kulüpler açısından yaklaşan tehlikeye dikkat çekmişti.



Güreli katıldığı bir toplantıda, “Spor Toto Süper Lig’deki 18 kulübün borçlar toplamı 3 milyar 948 milyon lira, net borçları da 3 milyar 469 milyon lira seviyesinde. 18 kulübün geliri 1 milyar 884 milyon lira, alacaklar toplamı 478 milyon lira. Nasıl finanse ediyorlar anlamıyorum. Sihirbazlık gibi bir şey. Dükkanı açtığınız anda kafadan zarardasınız, brüt kâr bile yok. Yani zararla faaliyet yapılır mı?” ifadelerini kullanmıştı.



Hüsnü Güreli, futbol endüstrisinin artık yeni kredibilite için beyaz sayfa açması gerektiğini vurgulamış ve Süper Lig AŞ ve iştiraki olarak kurulacak Varlık Yapılandırma Şirketi çözüm olabilir” diyerek projenin işaretini vermişti.

Kaynak : Milliyet