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Devlet Başkanı sıkılınca, maçı bitirip penaltılara geçtiler!

Moritanya Devlet Başkanı Abdel Aziz'in isteğiyle, Süper Kupa karşılaşmasında normal süre dolmadan penaltı atışlarına geçildiği öne sürüldü. İddialara göre maçın 63. dakikasında oyun durdu ve direk penaltı atışlarına geçildi. İşte bütün detaylar...

Devlet Başkanı sıkılınca, maçı bitirip penaltılara geçtiler!

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Uld Abdel Aziz'in isteğiyle, Süper Kupa karşılaşmasının 63. dakikada durdurularak doğrudan penaltı atışlarına geçildiği iddia edildi.

Tevragh Zeina ile ACS Ksar arasında 1-1 devam eden Moritanya Süper Kupa mücadelesi, ikinci devrenin ortalarına doğru yarıda kesildi. Normal süresi tamamlanmadan doğrudan penaltı atışlarına geçilen maçı, Tevragh Zeina kazandı.



Maçın temposundan hoşlanmadı

Ülke basınında yer alan iddialarda ise karşılaşmayı şeref tribününden takip eden Moritanya Devlet Başkanı Abdel Aziz'in, maçın temposundan memnun olmaması gerekçesiyle mücadelenin doğrudan penaltı atışlarına gidilmesini istediği ifade edildi.

Olayın dünya spor gündeminde yer almasının ardından açıklamalarda bulunan Moritanya Futbol Federasyonu Başkanı Ahmed Uld Abdurrahman ise iddiaları yalanlayarak, "Moritanya Devlet Başkanı Abdel Aziz'in maça müdahalesi kesinlikle olmamıştır. Bu yönde bir karar alınması tamamen organizasyonla ilgilidir. Kulüp başkanları ve teknik direktörlerinin ortak kararıyla, penaltı atışlarına geçilmiştir" diye konuştu.

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